Preminuo četvorogodišnji dečak iz Vladičinog Hana

Dečak star četiri godine i tri meseca iz PU "Pčelica" iz Vladičinog Hana preminuo je noćas u niškom UKC usled gušenja stranim predmetom, potvrđeno je za Nova.rs. „Dečak 2018. godište primljen je u popodnevnim satima u veoma teškom opštem stanju, sa znacima teškog oštećenja moždane funkcije.

U UKC mu je izvađen strani predmet iz disajnih puteva, ali to nažalost nije promenilo stanje pacijenta. Uprkos svim preduzetim merama više medicinskih timova, noćas je došlo do letalnog ishoda“, saopštila je ova zdravstvena ustanova, prenosi Nova.rs. Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu rekli su da je došlo do zastoja u disanju, a da će nakon obdukcije biti poznato više detalja. Pokrenuta je istraga o ovom slučaju. Kako je saopštilo Ministarstvo