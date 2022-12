Srećnu Novu godinu i Božić želi Vam JKP „Mediana“

„JKP „Mediana“ preduzima razne aktivnosti da nam Grad bude čist, a kako bi te aktivnosti bile dugoročne, potrebna nam je podrška naših građana.

Neka ovo bude apel svima nama, i starijima i mlađima, da otpad mora da završi u posudi koja je za to namenjena, a ne u prirodi, pored reke, na zelenoj površini. To nije način za upravljanje otpadom, to je način da naš Grad ne bude dovoljno lep i sa tim moramo prestati", poručuju iz ovog preduzeća.