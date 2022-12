Novosađani, nekoliko lepih dana pred nama, ali su mogući nemir i nesanica

Poslednji dani 2022. i prvi dani 2023. biće neuobičajeno topli i sunčani za ovo doba godine.

U petak će u Novom Sadu biti umereno oblačno vreme, a temperatura će se kretati od 7 do 16 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugozapadni. Subota će biti sunčana i malo toplija. Temperatura od 8 do 17 stepeni. U novogodišnjoj noći će biti suvo uz temperaturu od oko 7 stepeni. Prvi dan 2023, nedelja, biće sunčana i topla, uz 17 stepeni. I ponedeljak i utorak sunčani, ali nešto nižu temperaturu. U ponedeljak će se kretati od 5 do 16, a u utorak od 6 do 12