Iskliznuo vagon sa fosfornom kiselinom na pruzi Zaječar–Knjaževac, nije bilo izlivanja

Prvi vagon teretne kompozicije koja je prevozila fosfornu kiselinu iz Prahova za Šabac iskliznuo je noćas sa pruge Zaječar–Knjaževac. U toku su pripreme da se cisterna vrati na kolosek i ekipa na terenu se nada da će železnički saobraćaj biti uspostavljen tokom popodneva. Ministarstvo navodi da se cisterna nije prevrnula i da iz nje nema nikakvih curenja ili isparavanja na delu pruge Minićevo-Zaječar.

Cisterna je iskliznula 20 minuta posle ponoći kod Vratarnice pola sata posle ponoći, a u kompoziciji je 12 vagona. Iskliznuo je prvi vagon sa prvim obrtnim postoljem. Teretna kompozicija prevozila je fosfornu kiselinu iz Prahova za Šabac za fabriku "Eliksir". Kako su naveli iz MUP-a, nije došlo do prevrtanja kompozicije niti do oštećenja na cisterni, kao ni do izlivanja fosforne kiseline. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštava da se