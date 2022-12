Ekstremno toplo za Novu godinu: Prave zime nema narednih sedam dana, meteorolog najavio promene tek posle 10. januara

U Srbiji će biti relativno toplo, a početkom 2023. godine ekstremno toplo za ovo doba godine. Meteorolog Marko Čubrilo je najavio da je slaba kiša moguća samo oko 30. decembra.

- Od petka pa sve do oko 04. januara uglavnom će biti suvo i veoma do ekstremno toplo. Više oblaka će biti u petak, kada ponegde na severu, zapadu i jugozapadu može biti i malo kiše. Uz više oblaka noćni minimum u porastu i trebao bi se kretati od +3 do +6, dok bi dnevni maksimum bio znatno iznad proseka i kretao bi se od +8 do +17,a lokalno i oko +20 stepeni Celzijusa - kaže meteorolog. Prema Čubrilovim proračunima u Novu godinu ulazimo uz suvo i relataivno toplo