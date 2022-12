Srbiju čeka topla novogodišnja noć

BEOGRAD: U Srbiji će sutra tokom dana iznad većeg dela biti pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, samo u Timočkoj Krajini i po kotlinama gde se magla duže zadrži biće hladnije, a ujutro i pre podne na severu Srbije malo i umereno oblačno.

Najniža temperatura od -1 do 9 stepeni Celzijusa, a najviša od 8 °C po kotlinama u kojima se magla duže zadrži do 20 stepeni na zapadu Srbije. U novogodišnjoj noći suvo sa temperaturom od -1 °C na istoku i jugu Srbije do 8 °C u Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Po kotlinama i rečnim dolinama jugozapadne i južne Srbije ujutru se očekuje magla koja će se ponegde zadržati i pre podne. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. I u Beogradu ujutro i