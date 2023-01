Detalji masovne tuče u Nišu: 8 povređenih, jedan uboden u grudi, drugom slomljena vilica! Potukli se pred fajront

U masovnoj tuči koja je u novogodišnjoj noći izbila u jednom lokalu u Nišu, povređeno je ukupno osam osoba, od čega dvoje teže.

Prema prvim informacijama, jedan mladić uboden je nožem u grudi, dok je drugom polomljena vilica. Ostali hospitalizovani imaju lake telesne povrede. Policija je saopštila da radi na rasvetljavanju ovog događaja, piše portal Nova. Kako se saznaje, obavlja se razgovor sa akterima događaja. Do same tuče došlo je pred fajront, pretpostavlja se da je obračunu kumovao alkohol. Podsetimo, krvavi obračun se dogdio oko tri sata iza ponoći kada je došlo do koškanja koje je