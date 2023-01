Luka Vildosa najkorisniji igrač Evrolige za mesec decembar

Plej Crvene zvezde Luka Vildosa najkorisniji je igrač meseca decembra u Evroligi.

On je u tom periodu prosečno beležio 15,8 poena, uz indeks korisnosti od 17,7. Zahvaljujući njemu „crveno-beli“ su došli do skora 8-8, nakon lošeg starta sezone u kome su u jednom trenutku imali 1-6. Međutim on se u porazu Crvene zvezde od Barselone 30. decembra povredio i moraće da pauzira mesec dana. Vildosa je postao tek drugi igrač u istoriji Zvezde, koji je osvojio priznanje MVP-ja meseca u Evroligi, nakon što je Ognjen Kuzmić to uspeo da uradi u januaru 2017.