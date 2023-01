Moskva i Kijev oprečno o broju poginulih vojnika u Donjecku; Zelenski: Pomoć EU očekujemo u januaru

Rat u Ukrajini – 313. dan. Moskva i Kijev izneli su oprečne informacije o broju poginulih ruskih vojnika u gradu Makijevka u Donjeckoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su u ukrajinskom napadu poginula 63 ruska vojnika, dok ukrajinske vlasti tvrde da je ubijeno njih 400. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo je da ta zemlja u januaru očekuje prvu tranšu novčane pomoći EU za ovu godinu.

15:24 Zelenski: Prvu tranšu novčane pomoći EU očekujemo u januaru Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da ta zemlja u januaru očekuje prvu tranšu makrofinansijske pomoći Euvropske unije za 2023. godinu. Zelenski se, posle telefonskog razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, na Tviteru zahvalio na podršci, ističući da su i koordinisali korake o predstojećem samitu Ukrajine i EU. (Rojters)