Gosti "fristajlera" imaju pravo na odštetu! Ostali su bez jakni, dokumenata: Pravnik objasnio šta treba da urade

Zbog incidenta na splavu "Fristajler", mnogi gosti su ostali bez svojih stvari, dokumenata, dok je bilo i onih koji su lakše povređeni.

Zbog incidenta na splavu "Fristajler", mnogi gosti su ostali bez svojih stvari, dokumenata, dok je bilo i onih koji su lakše povređeni. Popularni beogradski splav koji se nalazi na novobeogradskoj obali Save, "Fristajler", i dalje se nalazi do pola u reci i to nakon što je delimično potonuo u novogodišnjoj noći. Dva dana kasnije, zbog ovog incidenta, tri osobe su uhapšene, a među njima se nalazi i jedan strani državljanin. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do