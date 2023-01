Malo svežije, ali temperature i dalje iznad proseka

Ujutru magla koja će se zadržati do podneva. Naoblačenje će sredinom dana zahvatiti sever zemlje, a zatim i ostale predele, ali se padavine ne očekuju. Iz srednje Evrope stiže malo svežiji vazduh i spušta temperaturu za tri do četiri stepena.

Ujutru temperatura od -1, najviša dnevna do 16 stepeni. U mestima sa maglom biće svežije. U Beogradu dan umereno oblačan i najviše 13 stepeni. U sredu umereno do potpuno oblačno i suvo uz lokalnu pojavu jutarnje magle. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od -1 do 8, a najviša od 8 do 15 stepeni. U četvrtak ujutro i pre podne mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana na severu Srbije umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, u ostalim