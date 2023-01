Danas u Srbiji suvo i pretežno sunčano vreme: Najviša dnevna temperatura i do 16 stepeni

Vetar slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni.

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano sa najnižom temperaturom od -1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Pre podne na severu, a posle podne i u ostalim krajevima očekuje se postepeno naoblacenje ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni. U Beogradu ujutro magla u širem području grada, tokom dana umereno oblacno i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniza temperatura od 4 do 7