Niš dobija najveće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u regionu, oglasio se Pavlović: Dobićemo čistiju životnu sredinu

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović obišao je na "Ciganskom ključu", nedaleko od Popovca u Nišu, gradilište fabrike u okviru postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje se prostire na 42 hektara, a koje će, kako je planirano, obrađivati vodu kapaciteta 780 litara u sekundi.

Pavlović je naglasio da je izgradnja ove fabrike deo kompleksnijeg projekta koji podrazumeva i izgradnju potpuno nove kolektorske mreže u gradu, kao i priključenje Huma, Jelašnice, Gabrovca, Čamurlije i usputnih naselja na kanalizacioni sistem Grada Niša. - Uz izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda radi se i na izgradnji kolektorskog sistema u dužini od 45 kilometara koji se gradi u Nišu. Posebno će biti povezana četiri sela koja do sada nisu imala kanalizaciju
