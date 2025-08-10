Srpski srednjevekovni festival na Petrovaradinskoj tvrđavi

Srpski srednjevekovni festival održava se po drugi put u Novom Sadu ovog vikenda, a uključuje viteške igre, maskenbal, takmičenje u bacanju sekira i izradu kostima za najmlađe.

Savetnik gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina, Petar Đurđev, zvanično je otvorio manifestaciju na Petrovaradinskoj tvrđavi. ''Mislim da bedemi naše tvrđave odavno ne pamte ovako uspelu aktivnost koja pokušava da reaktivira naše sećanje na taj slavni srednji vek'', rekao je Đurđev. Kako je naveo, na festivalu može da se vidi i kako su ljudi živeli i kako su se borili, kao i kakve su im bile rukotovorine u srednjem veku. ''Vidim ogroman broj građana i ljudi koji su