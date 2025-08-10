Srpski srednjevekovni festival na Petrovaradinskoj tvrđavi, obratio se Đurđev: "Da vidimo kako su naši preci živeli" (video)…

Srpski srednjevekovni festival održava se po drugi put u Novom Sadu ovog vikenda, a uključuje viteške igre, maskenbal, takmičenje u bacanju sekira i izradu kostima za najmlađe.

Savetnik gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina, Petar Đurđev, zvanično je otvorio manifestaciju na Petrovaradinskoj tvrđavi. - Mislim da bedemi naše tvrđave odavno ne pamte ovako uspelu aktivnost koja pokušava da reaktivira naše sećanje na taj slavni srednji vek - rekao je Đurđev. Kako je naveo, na festivalu može da se vidi i kako su ljudi živeli i kako su se borili, kao i kakve su im bile rukotovorine u srednjem veku. - Vidim ogroman broj građana i ljudi koji su