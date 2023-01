Đoković se "iznervirao": I navijače iznenadilo šta Novak radi odmah nakon prvog meča u Adelejdu (video)

NOVAK Đoković je trijumfalno otpočeo borbu za trofej na ATP turniru u Adelejdu gde je pobedio Francuza Konstanta Lestjena, a odmah nakon meča odmah se prebacio na drugi sport.

FOTO: Tanjug/AP Naime, nakon što je Đoković pobedio u prvom kolu turnira u Adelajdu, Novak se oprobao u fudbalu. On je to učinio zajedno sa članovima svog tima - Goranom Ivaniševićem, Markom Đokovićem i Klaudiom Cimaljom, Nije ovo prvi put da Novak posle meča odluči da se bavi najvažnijom sporednom stvari na svetu. To je njegov način da se opusti i da provede kvalitetno vreme sa članovima tima. U jednom momentu Novak Đoković je imao veliki promašaj zbog koga se