Scenario strave i užasa: Majka i ćerka vlasnice pogrebnog preduzeća u Koloradu sekle leševe i prodavale delove tela 560 pokojnika

Bivša vlasnica pogrebnog preduzeća u Koloradu osuđena je u utorak na 20 godina federalnog zatvora zbog seciranja 560 leševa i prodaje delova tela bez dozvole, piše Gardijan.

Megan Hes (46) koja je priznala krivicu, upravljala je pogrebnim preduzećem Sunset Mesa i komepanijom Donor Services, koje su se nalazili u istoj zgradi u gradu Montrose u Koloradu. “Megan Hess, 46, pleaded guilty to fraud in July. She operated a funeral home, Sunset Mesa, and a body parts entity, Donor Services, from the same building in Montrose, Colorado.” 🫀🫁⚰️ Not suspicious at all… https://t.co/rFdvHwsHOf — Spencer Wells (@spwells) January 4, 2023 Njena