Putin i Tramp nastavili razgovore nakon prve, dvoipočasovne runde pregovora

Beta pre 2 sata

Donald Tramp i Vladimir Putin nastavili su razgovore na Aljasci, po lokalnom vremenu u 14.05, odnosno nešto iz ponoći po srednjeevropskom vremenu (CET), izvestila je agencija AFP.

Razgovori, od kojih se očekuje da doprinesu završetku ruske agresije na Ukrajinu, počeli su u 11.30 po lokalnom, odnosno 21.30 po CET, a uz dvojicu lidera na njima učestvuju i po dva visoka zvaničnika sa obe strane.

Kada budu završeni sledi radni ručak sa brojnim ruskim i američkim ministrima i savetnicima u vojnoj bazi Emendorf-Ričardson, nakon čega će uslediti  zajednička konferencija za novinare.

Samit je otvoren toplim i pažljivo koreografisanim dočekom za Putina, koji se spektakularno vratio na međunarodnu scenu nakon više od tri godine sukoba izazvanog ruskom invazijom na Ukrajinu.

Tramp mu je čak kratko aplaudirao dok mu se njegov ruski kolega približavao na pisti. Usledila su rukovanja, osmesi i ljubaznosti, ali uz prikaz američke vojne moći sa najsavremenijim borbenim avionima poređanim blizu crvenog tepiha i njihovim letovima iznad mesta dočeka.

Putin se potom popeo u oklopni automobil Donalda Trampa, nakon čega su kratko razgovarali u četiri oka, uz prisustvo samo prevodilaca, javio je AFP.

Prethodno su ruski izvori saopštili da će razgovori trajati najmanje šest, sedam sati, odnosno do ranih jutarnjih časova po evropskom vremenu. 

(Beta, 16.08.2025)

