Putin i Tramp nastavili razgovore nakon prve, dvoipočasovne runde pregovora

Danas pre 4 sati  |  Beta - AFP
Donald Tramp i Vladimir Putin nastavili su razgovore na Aljasci, po lokalnom vremenu u 14.05, odnosno nešto iz ponoći po srednjeevropskom vremenu (CET), izvestila je agencija AFP.

Razgovori, od kojih se očekuje da doprinesu završetku ruske agresije na Ukrajinu, počeli su u 11.30 po lokalnom, odnosno 21.30 po CET, a uz dvojicu lidera na njima učestvuju i po dva visoka zvaničnika sa obe strane. Kada budu završeni sledi radni ručak sa brojnim ruskim i američkim ministrima i savetnicima u vojnoj bazi Emendorf-Ričardson, nakon čega će uslediti zajednička konferencija za novinare. Samit je otvoren toplim i pažljivo koreografisanim dočekom za
