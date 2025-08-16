Šok na Aljasci, Tramp se hitno oglašava! Ovo niko nije očekivao

Američku stranu predstavljaju visoki zvaničnici Bele kuće i Stejt departmenta, dok su u ruskoj delegaciji ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, predsednikov pomoćnik Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni izaslanik za ekonomska pitanja Kiril Dmitrijev

Samit američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina u Enkoridžu na Aljasci približava se kraju, nakon višesatnih razgovora koji bi uskoro trebalo da budu zaključeni. Prema navodima američkih medija, očekuje se da će se Tramp u narednih sat vremena obratiti javnosti. Dvojica predsednika prvo su razgovarala nasamo u Trampovom blindiranom kadilaku, a potom nastavila pregovore u proširenom formatu, uz prisustvo ključnih članova delegacija.