Tužilaštvo predložilo pritvor za vlasnika Fristajlera

Vlasnik Fristajlera državljanin Grčke M.Lj (51) saslušan je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu zbog haosa na splavu u toku novogodišnje noći, saznaje "Blic".

Prema informacijama Blica, on je izneo odbranu pred tužiocem gde je negirao delo koje mu se stavlja na teret, piše Blic. Tužilaštvo je predložilo sudu da mu odredi pritvor do 30 dana. Splav Fristajler potonuo je do pola u reku Savu u Beogradu u novogodišnjoj noći jer je, kako navode mediji, na njemu bilo oko 600 osoba, iako je imao dozvolu za 220. Niko nije teže povređen tom prilikom.