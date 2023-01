"Ovo Niko nije zaslužio, posebno ne ti": Na mrežama se opraštaju od novinara Vladana Radosavljevića kog su nasmrt izujedali psi

Analitičar i novinar Vladan Radosavljević (62) preminuo je nakon što su ga izujedali psi lutalice u Velikoj Ivanči.

Na društvenim mrežama se opraštaju od Vladana, a novinarka i voditeljka Suzana Trninić navela je sledeće: - Niko nije to zaslužio. Posebno ne ti. Hvala za sve, najviše za to što si umeo da me se setiš kada su svi želeli da me zaborave. Zbogom, Vladane. I voditelj Voja Nedeljković oglasio se na društvenim mrežama povodom smrti kolege. - Moj kolega sa Studija B, Vladan Radosavljević, danas je preminuo. Izgubio je život izujedan od pasa lutalica kod Velike Ivanče gde