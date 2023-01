Tokom dana i oblaci i sunce, najviša temperatura do 16 stepeni

Do kraja nedelje lepo vreme. Danas i sunce i oblaci, a kratkotrajna kiša moguća je samo na severoistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 6 do 16 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da se do utorka, 10. januara, očekuje toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama iznad deset stepeni, a da će od 11. do 20. januara biti malo hladnije. Nagoveštaj da snega bude u nižim predelima su 19. i 20. januar, naveo je Todorović. GZS