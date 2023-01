Oblačno i suvo vreme, moguća slaba kiša na severoistoku Srbije, najviša temperatura do 16 stepeni

U Srbiji će danas u toku dana biti malo do umereno oblačno i suvo uz periode sunčanog vremena, a slaba kratkotrajna kiša biće moguća samo na severoistoku posle podne i uveče, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Beta.

Duvaće slab do umeren vetar, južni, u drugom delu dana u skretanju na zapadni i severozapadni vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od minus dva stepena do pet, a najviša od šest stepeni po kotlinama na jugu i jugoistoku do 16 na zapadu Srbije. U Beogradu će ujutru biti maglovito i oblačno, pre podne i sredinom dana sunčani periodi, a posle podne novo umereno naoblačenje bez padavina. Najniža temperatura