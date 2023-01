Vučić na hilandaru sa sinom Danilom: Ponosan što sam ovde drugi put kao predsednik Srbije (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras fotografije sa sinom Danilom sa Hilandara.

Vučić je danas stigao na Svetu goru gde će provesti Božić. View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) - Ponosan sam što sam drugi put kao predsednik Srbije u poseti manastiru Hilandar. Ponosan što smo mogli da pomognemo jednoj od najvećih srpskih svetinja - napisao je predsednik Vučić ispod fotografije na kojima obilazi manastir u društvu igumana Metodijana i sina Luke. (Kurir.rs) Kurir