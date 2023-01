Autobus udario ženu na Karaburmi, poginula na licu mesta

Na okretnici autobusa u Ulici Salvadora Aljendea na Karaburmi u Beogradu oko 16.40 sati stradala je jedna žena, kada je u nju udario autobus gradskog prevoza, piše Nova.rs.

Do nesreće je došlo kada se žena, koja je trčala na prevoz, provlačila između vozila, saznaje nezvanično Nova.rs na licu mesta. "Vozač nije ni video kada se to dogodilo, kada mu je ona podletela pod točkove. Iako je vozio sporo, žena je stradala. Tek kada su mu kolege rekle šta se dogodilo, on je stao", rekao je za taj portal jedan od svedoka nesreće. Iako se vozilo kretalo sporo, povrede koje je žena zadobila bile su fatalne i Hitna pomoć je samo mogla da