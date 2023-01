Saslušan suprug Ane Volš; u podrumu njihove kuće pronađen nož sa tragovima krvi (VIDEO)

Devet dana otkako se 39-ogodišnjoj Beograđanki Ani Volš gubi trag u Americi, u Norfolku je saslušan njen suprug, Brajan Volš. Nož sa tragovima krvi pronađen je u podrumu njihove kuće, a tužioci saopštavaju da je Brajan potrošio oko 400 dolara na sredstva za čišćenje posle njenog nestanka, kao i da je Anin telefon lociran kod kuće 2. januara, dan nakon što je navodno krenula na put u Vašington. Sud je Brajanu Volšu odredio kauciju od 500 hiljada dolara.

Nestanak Ane Volš istovremeno su prijavili i njen muž i njen poslodavac, 4. januara, odnosno tri dana nakon što je, navodno, poslednji put viđena. Članovi porodice navodno su videli Anu Volš poslednji put u nedelju, 1. januara. Tada je oko 4 sata ujutru krenula na let za Vašington, gde radi u agenciji za nekretnine. Ona, međutim, nije stigla do aerodroma, a lokalni šef policije je rekao da nema potvrde ni da je uopšte ušla u vozilo kojim je trebalo da dođe do