VIDEO Lisice na rukama i osmeh na licu: Policija odvela supruga nestale Ane Volš na salušanje, smejao se dok su ga uvodili u auto

Brajan Volš, suprug nestale Ane Volš, koji je uhapšen u nedelju zbog sumnje da je ometao istragu policajaca dok su tragali za nestalom Srpkinjom, danas će biti saslušan.

Na društvenim mrežama mediji su objavili snimak kako Volš sa lisicama na rukama Brian Walshe taken by Cohasset police to his arraignment #wcvb pic.twitter.com/oMzDf7GyXY Kako se može videti na snimku, Volš je isto odeven kao i kada je priveden, a iz kuće je izašao sa lisicama na rukama, u pratnji više policajaca koji su ga ispratili do automobila. Volš je na licu sve vreme imao osmeh, a novinari su pokušali da mu postave pitanja na koja nije stigao da odgovori, sve