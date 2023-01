Uhapšen lovac koji je pogodio trinaestogodišnjeg dečaka u lovu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih polsova u Pirotu uhapsili su D.I. (1964.) iz ovog grada zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio teška krivična dela protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je juče u lovu pucao u divljač, a deo sačme je pogodio trinaestogodišnjeg dečaka. Povređeni dečak je zbrinut u Kliničkom centru Niš. Osumnjičenom je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu, navodi se u saopštenu PU Pirot.