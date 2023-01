Rekonstrukcija kretanja brajana Volša: Korak po korak Kako su jedan odlazak u prodavnicu i jedna lažna informacija o deci probudili sumnju da nešto krije u vezi sa nestankom supruge Ane

Brajan Volš, suprug Ane Volš, Srpkinje koja je misteriozno nestala 1. januara u blizini Bostona, uhapšen je zbog sumnje da je obmanuo istražitelje, te da je svesno davao neistinite iskaze o svom kretanju na dan kada mu je nestala supruga. "Blic" je napravio detaljnu rekonstrukuciju kretanja Brajan Volša u danima misterioznog nestanka supruge Ane, sve dok nije prijavio da je nema.

Veoma važan podatak, koji treba imati u vidu, jeste da je Volš osuđen za falsifikovanje potvrdnih dokumenata i prodaju lažnih slika na internetu zbog čega je već bio pod merama. Zbog toga, 1. januara, na dan nestanka njegove supruge, dobija dozvolu da svakog dana u periodu od 8 do 10.30 sati vodi decu u školu, a dozvolu je dobio i da svakog dana u periodu od 15.15 do 18.45 decu uzima nakon škole. Pored toga, 4. januara u periodu od 11 do 13.30 sati dobio je dozvolu