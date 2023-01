NOVI SAD: Oblačno sa snegom. Vetar umeren severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura -1, maksimalna oko 1 stepen.

VOJVODINA: Oblačno sa snegom, a na istoku i jugu Banata sa susnežicom. Vetar umeren severni, krajem dana pojačan. Pritisak ispod normale. Temperatura od -4 do 3 stepena. SRBIJA: Oblačno sa snegom u većini krajeva. Do utorka ujutru će pasti od 5 do 15 cm novog snega, na zapadu Srbije ponegde do 20 cm. Vetar slab do umeren severni, po Vojvodini krajem dana pojačan. Pritisak oko normale. Temperatura od -4 do 7 stepeni. VREME NAREDNIH DANA: U utorak oblačno sa snegom