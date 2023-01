To je to, počinje pravo januarsko vreme! Spremite se za hladnoću i kišu, pašće i sneg - Detaljna vremenska prognoza!

Danas će u Srbiji biti jutarnja temperatura od 2°C do 8°C, što će biti i maksimalna, a minimalna temperatura uveče od 2°C do 5°C.

Danas će u Srbiji biti jutarnja temperatura od 2°C do 8°C, što će biti i maksimalna, a minimalna temperatura uveče od 2°C do 5°C. Srbija: U utorak zahlađenje sa kišom, a na planinama iznad 700 mnv će padati sneg. U nižim predelima zapadne Srbije je moguća susnežica i sneg krajem dana. Vetar u skretanju sa jugoistočnog na severni i severozapadni, popodne umeren do pojačan. Pritisak ispod normale sa tendencijom porasta. Jutarnja temperatura od 2°C do 8°C, što će biti