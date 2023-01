Hari i Megan hitno evakuisani, dečaka (5) odnela voda pred majkom: Kalifornija na nogama zbog oluje, raste broj poginulih (video)

Usled stravičnih poplava koje su pogodile Kaliforniju, luksuznom domu princa Harija i Megan Markl u Montesitu, u Kaliforniji, stavljena je naredba za hitnu evakuaciju, a stanovnicima ovom okruga je rečeno da "IDU ODMAH", prenosi Daily Mail.

Naređenje je usledilo kada je poplava odnela petogodišnjeg dečaka, a broj poginulih u talasu stravičnih oluja u Kaliforniji popeo se na 14. Nemilosrdni niz oluja zahvatio je Golden Stejt, voda je prekrila puteve, visoki talasi udarili su obale, pretvorivši reke u poplavne zone ,, što je imalo za rezultat primoravanje hiljada ljudi na evakuaciju u gradovima koji su već uveliko poznati po smrtonosnim odronima blata. THIS SAYS IT ALL #SantaBarbara #Montecito #Goleta