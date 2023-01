Kraljevska porodica: Šta je princ Hari napisao u memoarima o ubijanju talibana u Avganistanu i zašto je ljut na štampu

BBC News pre 2 sata

Princ Hari kaže da su tvrdnje da se u tek objavljenim memoarima hvalio ubistvom 25 talibanskih boraca dok je bio na dužnosti u Avganistanu „opasna laž".

Princa su kritikovali pojedini bivši britanski vojni zvaničnici zbog navoda o ubistvima u memoarima Spare (Rezerva ili Potrošan), navodeći da je pogrešno nazivati talibane „neljudskim bićima" i „šahovskim figurama".

Ali na američkoj televiziji, Hari je optužio novinare da su njegove reči izvukli iz konteksta, dodajući da je spinovanje ugrozilo njegovu porodicu.

Stao je u odbranu vlastitih komentara, rekavši da je želeo da smanji broj samoubistava veterana.

Memoari su objavljeni u utorak, 10. januara i postali su najbrže prodavana nefiktivna knjiga svih vremena u Velikoj Britaniji.

Otkupljeno je oko 400.000 primeraka memoara, iako su mnogi odlomci procurili u štampu pre zvaničnog objavljivanja.

U opsežnom intervjuu sa Stivenom Kolberom u emisiji The Late Show, Hari je sugerisao da je bilo pokušaja da se potkopa njegova knjiga, govorio je o narušenom odnosu sa bratom i kritikovao britansku štampu.

Hari je rekao da je pisanje knjige bilo „katarzično" iskustvo i „najranjivije u životu", a istovremeno se osetio jačim.

„Poslednjih nekoliko dana bilo je bolno i izazovno, jer nisam mogao ništa da uradim u vezi sa tim što su odlomci nekako procurili u javnost", dodao je.

Nastavio je obračun sa medijima, navodeći da su pojedini namerno odlučili da „promene kontekst" njegovih komentara.

„Bez sumnje, najopasnija laž koju su izgovorili jeste da sam se nekako hvalio brojem ljudi koje sam ubio u Avganistanu", rekao je on.

„Da sam čuo da se neko hvali takvim stvarima, bio bih ljut. Ali to je laž.

„Zaista je zabrinjavajuće i veoma uznemirujuće što mogu da se izvuku... Moje reči nisu opasne, ali zloupotreba i spinovanje mojim rečima jeste veoma opasno za moju porodicu. Oni su napravili takav izbor".

Rekao je da je želeo da bude iskren o vlastitom iskustvu u Avganistanu i da veteranima da prostor da podele njihova „bez ikakvog stida".

„Moj jedini cilj i moj pokušaj da podelim taj detalj je da smanjim broj samoubistava [veterana]", dodao je on.

U memoarima, princ Hari prvi put otkriva da je ubio 25 neprijateljskih boraca tokom služenja u britanskim jedinicima u oblasti Helmand u Avganistanu.

„Nije to bila statistika koja me je učinila ponosnim, ali me nije bilo ni sramota.

„Kada sam upao u središte i metež bitke, nisam razmišljao o njima kao ljudima. Ne možete da ubijate ljude ako ih doživljavate kao ljude.

„Zapravo, ne možete da povredite ljude ako ih vidite kao ljude. To su bile šahovske figure koje treba skloniti sa table, loši momci koje treba eliminisati pre nego što ubiju dobre momke", napisao je Hari.

Bivši vojni oficir pukovnik Ričard Kemp, koji je nadgledao snage u Avganistanu, rekao je za BBC da je zabrinut zbog spominjanja mrtvih talibanskih pobunjenika kao šahovskih figura, rekavši da bi takvi opisi mogli da daju „propagandi adut neprijatelju".

A bivši pukovnik Tim Kolins, koji je postao slavan zbog govora vojnicima uoči borbe u Iraku, rekao je: „Razočarao nas je, izneverio. Mi ne urezujemo recke na kundacima (svaka recka - jedan ubijeni neprijatelj, prim. aut.), nikada nismo".

