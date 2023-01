Zlatni globus 2023: Veliki trijumf filma Duhovi ostrva sa Kolinom Farelom, Stivenu Spilbergu nagrada za Fabelmanove

BBC News pre 3 sata

Film Duhovi ostrva (The Banshees of Inisherin) osvojio je tri glavne nagrade na ovogodišnjoj dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu.

Ostvarenje Martina Mekdonaha dobio je nagrade za najbolji mjuzikl ili komediju, najbolji scenario i za najbolju mušku ulogu.

Kolin Farel, koji tumači glavnu ulogu u ovom filmu, dobio je nagradu za najboljeg glumca.

„Nikada ne očekujem da će moji filmovi naći publiku, a kada to učine, to je za mene šokantno", rekao je Farel.

Autobiografski film Stivena Spilberga Fejbelmanovi takođe je bio jedan od velikih pobednika, osvojivši Zlatni globus za najbolju filmsku dramu.

Među pobednicima u televizijskim kategorijama su komedija Osnovna škola Abot, prikvel serije Igre prestola - Kuća Zmajeva i satirična mračna komedija Beli Lotos.

Većina pobednika je nagrade preuzela lično, uprkos spekulacijama da će mnoge bojkotovati ovogodišnje ceremonije zbog kontroverzi oko ranijih organizacija Globusa.

Holivudsko udruženje stranih novinara (HFPA) optuženo je 2021. godine za etičke propuste i odsustvo različitosti.

Kao posledica toga, neke zvezde su se odrekle ove filmske i televizijske nagrade, dok su druge svesne publiciteta koji pobeda može da im donese.

HFPA je najavilo niz promena u pokušaju da povrate poverenje posle niza štetnih optužbi.

Reuters Kolin Farel je proglašen za najboljeg glumca za ulogu u filmu Duhovi ostrva

„Duhovi ostrva" - priča iz Irske

Radnja filma Duhovi ostrva smeštena je na udaljenom ostrvu na zapadnoj obali Irske.

Posle svađe, jedan od dvojice prijatelja odlučuje da naglo prekine prijateljstvo.

Kolin Farel je ponovo sarađivao sa rediteljem Martinom Mekdonahom i Brendanom Glisonom, s kojima je radio na kultnom ostvarenju iz 2007. godine „U Brižu".

„Martine, mnogo ti dugujem. Zauvek si promenio putanju mog života i zbog toga sam ti zahvalan do kraja života", rekao je Farel po preuzimanju nagrade.

Mekdonah je dobio nagradu za najbolji scenario za isti film.

„Fejbelmanovi" - nagrada za film o životu Spilberga

Spilberg je proglašen za najboljeg reditelja za priču o Fabelmanovima, koja prati život dečaka.

Priča je uglavnom zasnovana na životnom putu proslavljenog reditelja koji se zaljubljuje u snimanje filmova.

Reuters Mišel Jeo osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu u komediji ili mjuziklu

Nagradu za najbolju žensku ulogu u komediji ili mjuziklu dobila je glumica Mišel Jeo za rolu u Sve i svuda u isto vreme (Everything Everywhere All At Once).

„Prošle godine sam napunila 60 godina. I mislim da sve vi žene ovo razumete: kako dani, godine i brojevi postaju sve veći, čini se da mogućnosti počinju da se smanjuju.

„Činilo mi se kao da sam došla do tačke kada sam pomislila: 'Imala si dobru karijeru, radila si sa nekim od najboljih ljudi', a onda je došao najbolji poklon", rekla je Jeo koja tumači ulogu radnice u perionici koja skače kroz multiverzum istražujući različite verzije sebe.

Reuters Ostin Batler

Nagradu za najboljeg dramskog glumca dobio je Ostin Batler za portret pevača Elvisa Prislija u biografskom filmu Baza Lurmana.

Glumica Kejt Blanšet proglašena je za najbolju dramsku glumicu za film Tar, ali se nije pojavila na dodeli nagrada zbog snimanja u Velikoj Britaniji.

Ostali pobednici koji nisu bili na ceremoniji dodele Zlatnog globusa su Kevin Kostner i Zendaja, koja je osvojila nagradu za najbolju TV dramsku glumicu za ulogu u seriji Euforija.

Nagrada za najbolju limitiranu seriju dodeljena je mračna komedija Beli Lotus, a priznanje je dobila je glumica Dženifer Kulidž, koja u njoj tumači glavnu ulogu.

Džerod Karlmajkl: Brutalno iskren voditelj ceremonije

Reuters Džerod Karlmajkl

„Reći ću vam zašto sam ovde, ovde sam zato što sam crnac", našalio se Džerod Karmajkl, voditelj i domaćin ceremonije dodele Zlatnog globusa, aludirajući na ranije kritike zbog nedostatka raznolikosti u glasačkom telu Globusa.

Pobednici i nominovani

Najbolji film:

Avatar: Put vode

Elvis

Tar

Top Gan: Maverik

Pobednik: Fabelmanovi

Najbolji film - mjuzikl ili komedija

Vavilon

Sve i svuda u isto vreme

Nož u leđa: Stakleni luk

Trougao tuge

Pobednik: Duhovi ostrva

Najbolja glumica u filmu - drama

Olivija Kolman - Imperija svetlosti

Vajloja Dejvis - Žena kralj

Ana de Armas - Plavuša

Mišel Vilijams - Fabelmanovi

Pobednica Kejt Blanšet za ulogu u filmu Tar

Najbolji glumac u filmu - drama

Brendan Frejzer - Kit

Hju Džekmen - Sin

Bili Naj - Živeti

Džeremi Poup - Inspekcija

Pobednik: Ostin Batler za ulogu u filmu Elvis

Najbolja glumica na filmu - mjuzikl ili komedija

Lesli Menvil - Gospođa Heris ide u Pariz

Margot Robi - Vavilon

En Tejloj Džoj - Meni (Jelovnik)

Ema Tompson - Srećno, Leo Grande

Pobednica: Mišel Jeo - Sve i svuda u isto vreme

Najbolji glumac u filmu - mjuzikl ili komedija

Dijego Kalva - Vavilon

Danijel Krejg - Nož u leđa: Stakleni luk

Adam Drajver - Beli šum

Ralf Fajns - Meni (Jelovnik)

Pobednik: Kolin Farel - Duhovi ostrva

Najbolji režiser - film

Džejms Kamerun - Avatar: Put vode

Danijel Kvan, Danijel Šejnert - Sve i svuda u isto vreme

Baz Lurman - Elvis

Martin Mekdonah - The Banshees of Inisherin

Pobednik: Stiven Spilberg - Fabelmanovi

Najbolji scenario

Tod Fild - Tar

Danijel Kvan, Danijel Šejnert - Sve i svuda u isto vreme

Pobednik: Martin Mekdonah - Duhovi ostrva

Najbolji film - animirani

Pobednik: Giljermo Del Toro - Pinokio

