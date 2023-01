Zlatni globus: Kompletna lista pobednika! Ovaj film je oduševio sve!

Dodeljen je "Zlatni globus", među dobitnicima ove prestžne nagrade nalaze se Kolin Farel, Kejt Blanšet, Anžela Baset, Dženifer Kulidž i Ostin Batler, kao i legendarni Stiven Spilberg. Jedan film je oduševio sve, a ovo je kompletna lista pobednika.

Sinoć se u Los Anđelesu održala osamdeseta po redu ceremonija dodela prestižne nagrade "Zlatni globus", koju je vodio Džerold Karmajkl. - Ovde sam jer sam crnac - rekao je komičar u svom uvodnom govoru, prisećajući publiku na prošlogodišnji skandal, kada je dodela otkazana jer među članovima odbora nije bilo ljudi "obojene" kože (eng. people of color). Ove godine je došlo do povećanja broja dodeljenih nagrada, a organizacija "The Hollywood Foreign Press