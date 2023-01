"Prvi put čujem za tog momka, video sam da je on osumnjičen" Potresna ispovest brata od strica ubijene Ivane na Zvezdari

Brat od strica Ivane K. (26), devojke koja je ubijena na Zvezdari u iznajmljenom stanu krajem prošle godine, kaže da ne poznaje osumnjičenog za ovaj zločin. - Prvi put čujem za tog momka, nisam znao ništa, ni da su se družili niti bilo šta slično tome.

Jutros sam video na vestima da je on osumnjičen - priča on. Kako kaže, nada se da će se ubica naći što pre. - Naša Ivana se neće vratiti ali bar da znamo da će njen ubica dobiti ono što je zaslužio - dodaje on. Napomenuo je i da ukoliko je davio, kao što mediji pišu, policija će morati da nađe njegov DNK na njenom telu. - Nadamo se i molimo da će se sve što pre završiti. Ali ja lično nisam čuo ništa o tom momku, koji je osumnjičen za njeno ubistvo - priča Ivanin