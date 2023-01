Đerlek: Registracija novog soja koronavirusa u Srbiji pitanje dana

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek saopštio je danas da još nema potvrde, ali da misli da se novi soj koronavirusa pojavio i u Srbiji, s obzirom na povećan broj zaraženih.

On je tokom gostovanja na RTS-u naveo da se očekuje njegova detekcija, odnosno registracija, i poručio da ne treba da se diže panika te da ga hrabri blaža klinička slika novog soja virusa. „Mislim da je pitanje dana, s obzirom na to da je već do Rumunije došao i da imamo prve slučajeve u Rumuniji. Sve ove situacije, praznici, migracije naših ljudi iz Evrope, koji su došli da proslave novogodišnje, božićne praznike su uticale na pogoršanje epidemijske situacije”,