Dačić: Odnosi sa SAD su u usponu, ali nećemo menjati stav o KiM i sankcijama Rusiji

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačič ocenio je danas da su odnosi Srbije i SAD u usponu, ali da neće biti promene u ključnim stavovima srpskog rukovodstva o priznanju tzv. Kosova i uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji.

On je za RTV, govoreći o ulasku tzv. Kosova u međunarodne organizacije, kazao da misli da Priština suštinski nema uslova da uđe u Savet Evrope, ali da ima većinu potrebnu za to, te stoga Srbija nema mogućnost to da spreči ako neko ne smatra da je neophodno. - Ne možemo sprečiti ulazak u Savet Evrope ako oni imaju većinu. Ovde je pitanje da li oni to hoće - rekao je Dačić, napomenuvši da bi u takvom scenariju po prvi put došlo do preglašavanja u tom telu. Takođe je