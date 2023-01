Čeka nas oblačno ali suvo vreme: Maksimalna temperatura do sedam stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno, sa slabim vetrom, ali uglavnom suvo.

Samo će na severu zemlje i istočnim predelima povremeno padati slaba kiša, dok će na planinama ponegde provejavati sneg. Minimalna temperatura biće - 5, maksimalna do 7 stepeni. "Nakon prolaska ciklona preko Balkanskog poluostrva danas dolazi do privremenog porasta vazdušnog pritiska i potpunog prestanka padavina. To znači da će vreme do kraja dana biti oblačno, sa slabim vetrom, ali uglavnom suvo. Samo će u Vojvodini i istočnim predelima povremeno padati slaba