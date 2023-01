IKEA upozorila kupce: Ne koristite ogledalo, vratite ga na besplatnu popravku

IKEA apeluje na sve kupce koji imaju LETTAN ogledalo da prestanu da ga koriste i da besplatno naruče zamenske fiksatore za zid.

IKEA je saopštila da je bezbednost kupaca njena polazna tačka, i da stoga najavljuje povlačenje radi popravke LETTAN ogledala s oznakom datuma do i zaključno s 2105 (GGNN), zbog rizika od lomljenja fiksatora za zid. IKEA u saopštenju ističe da svoje proizvode razvija koristeći rigorozni program procene rizika i testiranja. "Uprkos tome, primetili smo da se neki fiksatori kojima se LETTAN ogledalo kači na zid lome. To je dovelo do toga da neka ogledala iznenada