Inflacija u SAD-u smanjena na 6,5 odsto, najveći pad dolara od aprila 2022.

Rast potrošačkih cena u Sjedinjenim Državama ponovo je ublažen prošlog meseca, pojačavajući nade da će inflacija nastaviti da pada ove godine i da će verovatno biti potrebna manje drastična akcija Federalnih rezervi (Fed) da bi je kontrolisala.

Dolar je pao na najniži nivo od 25. aprila prošle godine, na 1.0845 za evro. Inflacija je u decembru smanjena na 6,5 odsto u poređenju sa 12 meseci ranije, saopštio je Fed u četvrtak, 12. januara. To je bilo šesto uzastopno usporavanje njenog rasta. Inflacija je u junu prošle godine dostigla 9,1 odsto, najviše u poslednjih 40 godina. Na mesečnom nivou, cene su zapravo pale za 0,1 odsto od novembra do decembra, što se desilo po prvi put od maja 2020. To je