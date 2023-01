Isplivali izveštaji! (foto) Policajac koji je hapsio Brajana otkriva: Anin muž je iskoristio decu i bolesnu majku! Prisustvo još jedne osobe u kući pokreće novu misteriju

Na društvenim mrežama procurio je izveštaj policije i izjava policajca koji detaljno opisuje kako je od prijave nestanka tekla potraga za Anom Volš, ali i šta im je njen suprugu Brajan ispričao nakon što su uzimali izjavu od njega povodom njenog nestanka.

Kako se navodi u izveštaju, policajac Harison Šmit je 4. januara dobio poziv da se sumnja da je Ana Volš nestala osoba, nakon čega je on otišao na lice mesta da pomogne u istrazi. Kako je rekao, u kuću Ane Volš stigao je 4. januara oko 18.35, a do tada su njegove kolege više puta uzeli izjavu od Brajana u vezi njegove supruge Ane. - Volš je zamoljen da kaže okvirno šta se dešavalo 1. januara i 2. januara, kao i vremenski okvir za sve to i to u više navrata. On je