Velika Britanija i kraljevska porodica: Moji mi nikada ne bi oprostili kad bih rekao sve – princ Hari

BBC News pre 38 minuta | Oliver Slou - BBC Njuz

Princ Hari tvrdi da je imao dovoljno materijala za „dve knjige", a neke stvari nije uvrstio u memoare jer mu otac i brat to nikada ne bi oprostili.

On je za Dejli telegraf rekao da postoje neke stvari „za koje ne želi da svet sazna".

Kaže i da želi izvinjenje članova porodice za njegovu suprugu Megan.

Memoari Rezerva (Spare), objavljeni prošle nedelje, postali su najbrže prodavana publicistička knjiga svih vremena u Velikoj Britaniji.

U memoarioma je izneo niz optužbi na ponašanje članova kraljevske porodice, kao i traume zbog smrti majke, princeze Dajane, borbi koje je imao sa mentalnim zdravljem, izolovan život koji je vodio pre nego što je upoznao Megan, a pisao je i o narušavanju odnosa sa članovima porodice.

Kensingtonska palata u kojoj živi njegov brat, princ Vilijam, i Bakingemska palata u kojoj sada živi njegov otac, kralj Čarls Treći, saopštile su da neće komentarisati memoare princa Harija.

U intervjuu za Telegraf, vojvoda od Saseksa, što je zvanična titula princa Harija, rekao je da „ne pokušava da uruši monarhiju", već „pokušava da ih spase od njih samih".

Princ Hari je rekao da je neke stvari otkrio piscu memoara Dž. R. Moringeru kako bi shvatio kontekst, ali da „apsolutno nije bilo šanse" da to uđe u knjigu.

„Mogle su da budu napisane dve knjige, da tako kažem", rekao je on, dodajući da je prva verzija imala 800 stranica, dvrostruko više od štampanog izdanja.

„Bilo je nekih detalja koje sam podelio sa Moringerom, ali sam mu rekao: 'Vidi, ovo ti govorim zbog konteksta, ali nema šanse da to bude u knjizi'".

Rekao je da je bilo nemoguće ispričati priču bez članova njegove porodice u njoj, „jer oni igraju ključnu ulogu u njoj, ali i zato što treba da budu shvaćene sve ličnosti u knjizi".

„Ali postoje neke stvari koje su se desile, posebno između mene i mog brata, a donekle i između mene i mog oca, za koje jednostavno ne želim da svet sazna. Mislim da mi nikada ne bi oprostili", rekao je Hari.

„Možda bi neko sad mogao da kaže da zbog onoga što jeste napisano, svakako mi ne nikada neće oprostiti.

„Ali ja to vidim ovako: spreman sam da vam oprostim za sve što ste mi uradili, i voleo bih da su zaista seli sa mnom i razgovarali kako treba i umesto da kažu da sam u zabludi i paranoičan, zapravo hajde da sednemo i razgovarajmo temeljno o svemu, jer ono što bih zaista želeo jeste malo odgovornosti. I izvinjenje za moju ženu."

Među tvrdnjama iznesenim u knjizi, Hari je napisao da je Vilijam bio kritičan prema njegovom braku sa Megan Markl i da ju je opisao kao „komplikovanu", „neotesanu" i „bezosećajnu".

Princ Hari je optužio brata i da ga je fizički napao.

On je za Telegraf rekao da „nijedna institucija nije imuna na kritike i preispitivanje" i tvrdi da je samo 10 odsto kontrole pod kojom su bili on i njegova supruga primenjeno i na ostale članove kraljevske porodice „ne bismo sada bili u ovoj zbrci" .

Rekao je i da oseća odgovornost prema Vilijamovoj deci, „znajući da će bar jedno od to troje dece završiti kao ja - kao rezerva. I to boli, to me brine".

(BBC News, 01.14.2023)