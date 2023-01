Ruska raketa pogodila zgradu u Dnjepru: Poginulo najmanje 5 osoba, povređeno 39, među njima sedmoro dece pod ruševinama još ljudi

U ruskom vazdušnom udaru 14. januara pogođena je devetospratna stambena zgrada u Dnjepru, pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, a povređeno je 39, uključujući sedmoro dece, izvestio je guverner Dnjepropetrovske oblasti Valentin Rezničenko, prenosi Kijev indepedent.

Prema Rezničenku, pod ruševinama još uvek ima ljudi. Rezničenko je rekao da na sajtu rade prve pomoći. Petnaest ljudi je evakuisano iz zgrade, prema rečima Kirila Timošenka, zamenika šefa kabineta predsednika. Russians launched a rocket attack on a residential building in Dnipro. There are many people under the rubble. This is hell! Why has Ukraine still not received long-range missiles? pic.twitter.com/2b8B8TfXfK — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) January 14, 2023