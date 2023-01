Danas malo hladnije, povremeno sa kišom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i malo hladnije, ujutru i pre podne povremeno sa kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a temperature će biti od dva do četiri stepena jutarnja i najviša dnevna do sedam stepeni, saopštio je RHMZ. U nedelju će biti suvo i toplije sa periodima sunčanog vremena uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Od ponedeljka se očekuje umereno do potpuno oblačno, relativno toplo vreme, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a od petka se očekuje pad temperature pa je pojava snega moguća ponegde i u nižim