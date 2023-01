Predsednik Vučić razgovarao sa Bocan-harčenkom: Obavestio sam ga o dešavanjima na KiM i naporima koje Srbija ulaže u očuvanju mira

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Bocan-Harčenka.

Predsednik Vučić je obavestio ambasadora Bocan-Harčenka o intenziviranju međunarodnih diplomatskih aktivnosti kad je reč o dijalogu Beograda i Prištine. I ovom prilikom je predsednik Vučić rekao da će Srbija nastaviti da bude čuvar mira i stabilnosti u regionu, zalažući se za poštovanje međunarodnog prava. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Ambasador Bocan-Harčenko je potvrdio da Ruska Federacija ostaje dosledna u