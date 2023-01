Sekretar FK Zvezdara: Najbitnije da su deca dobro, nastavljamo takmičenje

SARAJEVO - Sekretar fudbalskog kluba Zvezdara Ivan Stojimirović, rekao je danas za Tanjug da je roditelj povređen u sinoćnjem incidentu u sarajevskom naselju Ilidža dobro, da su i sva deca članovi tog kluba dobro, a ekipa će nastaviti učešće na međunarodnom turniru u Sarajevu.

Stojimirović je kazao da „pojačane policijske snage obezbeđuju hotel” i da će ekipa nastavlja s takmičenjem „pre svega zbog dece, zbog ostvarenog rezultata na terenu”. „Ne želimo da deca odu kući zbog jednog ružnog događaja, ostvarili su jedan uspeh i ne želimo da jedan ružan događaj to pokvari”, rekao je on. Stojimirović je ocenio da je napad „sigurno bio organizovan”, jer, kako je naveo, ako 10-15 ljudi dođe u hotel u kojem su smeštena uglavnom deca, to ne može