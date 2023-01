Vremenska prognoza 16. januar

Do četvrtka toplo uz kišu, a od petka prava zima, pa će se zabeleti i niži predeli. Sutra u većem delu zemlje kiša, sneg samo na visokim planinama. Duvaće jaka i olujna košava. Temperatura slična današnjoj, jutarnja od -1 stepen , najviša do 12. U Beogradu vetrovito uz kišu povremeno. Uveče prestanak padavina. Temperatura do 11 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 16.01.2023. Ponedeljak: U većini predela relativno toplo, samo u Timočkoj Krajini hladnije, oblačno i tmurno tokom celog dana. Naoblačenje koje je zahvatilo krajnji sever do sredine dana proširiće se i na ostale krajeve uslovljavajući kišu, na visokim planinama sneg pre podne u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a posle podne i u ostalim krajevima. Kasnije posle podne