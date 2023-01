Tmurna i mokra sedmica pred Novosađanima: U petak znatno hladnije i moguća susnežica

Sedmica pred nama biće tmurna i kišovita, ali do petka veoma topla za ovo doba godine.

U ponedeljak će biti oblačno uz pljuskove. Temperatura će biti od četiri do 11 stepeni. Duvaće jak južni i jugoistočni vetar. Tmurno i kišovito biće i u utorak, sredu i četvrtak. Košava će u četvrtak postepeno oslabiti i biti u skretanju na severozapadni pravac. Kada je u pitanju temperatura, ona će se u utorak kretati od šest do 14, u sredu od osam do 17 stepeni, a u četvrtak od sedam do 12 stepeni. U petak je moguća susnežica i biće osetno hladnije, pa će